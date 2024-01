Pasażerowie komunikacji miejskiej w Szczecinie zostali niemile zaskoczeni. Od nowego roku nie można już podróżować pociągami Polregio na podstawie biletów sieciowych na tramwaje i autobusy. W poniedziałek wygasła obowiązująca przez ostatnie lata umowa. O zmianach Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformował dopiero w środę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W lakonicznym komunikacie ZDiTM przyznał dziś, iż pod koniec grudnia otrzymał od spółki Polregio pismo "informujące, że umowa na komunikację zastępczą stanowiącą alternatywę dla autobusów i tramwajów realizowaną przez pociągi "Polregio" nie została przedłużona na 2024 r.".

Informacja o tym do pasażerów dotarła dopiero, gdy umowa faktycznie przestała działać. Do tej pory zatrzymujące się na stacjach w obrębie Szczecina pociągi regionalne były alternatywą dla autobusów i tramwajów. Pozwalało to dotrzeć do centrum bez stania w korkach. W minionym roku sieciówki ZDiTM obowiązywały w pociągach w dni powszednie. Od wczoraj ta opcja zniknęła.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że do ostatnich dni liczył na pozytywne załatwienie sprawy tak, aby komunikacja działała w poprzednio ustalonej formie. ZDiTM jak co roku był otwarty na rozmowy, wysyłając stosowne zapytania do organizatora z prośbą o wycenę usługi" - zapewnia miejska spółka w komunikacie.

Alternatywą może być Szczecińska Kolej Metropolitalna, która powinna wystartować jeszcze w tym roku. Na razie na finansowanie przejazdów pociągami do Szczecina zgodził się tylko Goleniów. Kolejne połączenia w ramach zaplanowanej oferty SKM będą uruchamiane po zapewnieniu finansowania przez pozostałych partnerów, w terminach wprowadzania w życie kolejnych aktualizacji rozkładów jazdy. Najbliższy to 10 marca 2024 roku.

ZDiTM nie ma na ten moment danych dotyczących tego, ilu pasażerów korzystało z pociągów podmiejskich na podstawie biletów okresowych komunikacji miejskiej.