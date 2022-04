Minutą ciszy, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego uczczono w Szczecinie pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej.

Główne uroczystości upamiętnienia 12. rocznicy tragedii smoleńskiej rozpoczęły się o godz. 8.41 minutą ciszy przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego.



Wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann przypomniał, że celem wizyty polskiej delegacji, która 10 kwietnia 2010 roku leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, było: "oddać hołd kilkudziesięciu tysiącom polskich bohaterów, oficerów, zamordowanych tam w 1940 roku przez sowieckich oprawców".



Lecą tam po to, aby oddać hołd tym wszystkim ludziom, ale też po to, żeby pokazać światu grozę i niebezpieczeństwo, jakie płynie z tego przerażającego sowieckiego imperializmu, wówczas sowieckiego. Oto dzisiaj przecież ta symbolika do nas wraca, w dzisiejszych dniach, w tym czasie - mówił Wagemann.



Podczas uroczystości otwarto wystawę "Prezydent Lech Kaczyński na Pomorzu Zachodnim". Można ją oglądać przy al. Wojska Polskiego 113.



Kwiaty i znicze złożono też na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Szczecinie. W południe odbędzie się msza św. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła.