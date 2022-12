Operatorzy szczecińskich hulajnóg będą mieć 2 godziny na usuwanie tych źle zaparkowanych. Ograniczą też prędkość pojazdów na szczecińskich bulwarach. Rozstawiając gotowy do wypożyczenia sprzęt będą natomiast korzystać ze stref postoju roweru miejskiego i zachęcać użytkowników, by hulajnogi zostawiali tam gdzie rowery.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Porozumienia na temat parkowania i poruszania się po mieście elektrycznych hulajnóg podpisali z miastem Szczecin operatorzy trzech działających w Szczecinie wypożyczalni: Tier, Bolt i Quick. Ma to uporządkować system wypożyczania hulajnóg - tak, aby jak najmniej utrudniały korzystanie z ulic i chodników innym.

Do porządkowania parkowania hulajnóg posłuży licząca ponad 100 punktów sieć stref postoju szczecińskiego roweru miejskiego BikeS. Bolt, Tier i Quick zobowiązali się do tego, że właśnie tam będą wystawiać gotowy do wypożyczenia sprzęt - hulajnogi po naprawie, serwisie czy po doładowaniu. Mają też wprowadzić rozwiązania, które zachęcą swoich klientów do parkowania w strefach postoju roweru miejskiego. W tych miejscach, dawnych stacjach rowerowych, pojawią się piktogramy informujące o hulajnogach.

Operatorzy wypożyczalni jednośladów będą mieć 2 godziny, licząc od momentu uzyskania zgłoszenia od straży miejskiej, na usunięcie źle zaparkowanych hulajnóg. Będą musieli też ograniczyć systemowo prędkość pojazdów na bulwarach nad Odrą. Wszystkie hulajnogi będą tam mogły osiągnąć maksymalnie 15 km/h. Na prośbę urzędników będzie można też całkowicie wyłączać możliwość poruszania się hulajnogami we wskazanych obszarach, na przykład podczas imprez masowych. Wtedy w określonych lokalizacjach, bazujących na wskazaniach z GPS, hulajnogi nie da się uruchomić.

Porozumienie zakłada też, że operatorzy hulajnóg i miasto przeprowadzą wspólnie minimum raz w oku kampanię edukacyjno-informacyjną promującą bezpieczne korzystanie z tego rodzaju transportu.