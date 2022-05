150 osób weźmie udział w kursie z podstaw języka polskiego. Na Uniwersytecie Szczecińskim w przyszłym tygodniu ruszy druga edycja kursu dla uchodźców z Ukrainy. To ostatnia szansa, by się zapisać.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W przyszłym tygodniu ruszają bezpłatne kursy języka polskiego na poziomie podstawowym dla młodzieży i dorosłych obywateli Ukrainy przebywających w Szczecinie. To druga tura tych zajęć.

Będą się one odbywały w budynku Wydziału Humanistycznego US przy al. Piastów 40b, dwa razy w tygodniu, po 2 godziny dydaktyczne w dwóch terminach do wyboru: we wtorki i czwartki, godz. 18:00-19:30 lub w środy i piątki, godz. 18:00-19:30.

Kurs rozpocznie się 24 maja i będzie obejmował 15 spotkań, w sumie 30 godzin dydaktycznych.

/ UM Szczecin /

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem: kursy.jezykowe@usz.edu.pl. Należy podać imię i nazwisko, adres mailowy do kontaktu oraz wybrany termin zajęć. Zapisy trwają do 22 maja lub do wyczerpania limitu miejsc.

Kurs jest prowadzony przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, a finansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin.