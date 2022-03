​Punkt konsultacyjny dla przewlekle chorych uchodźców z Ukrainy uruchomił szpital wojewódzki w Szczecinie. Popołudniami, po godzinach pracy, w ramach wolontariatu lekarze pomogą tym chorym, którzy utracili możliwość leczenia w Ukrainie.

Do punktu konsultacyjnego chorujący przewlekle obywatele Ukrainy mogą przyjść bez skierowania. Jest on czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 15.00 - 19.00. Pacjentami zajmą się lekarze-wolontariusze pracujący na co dzień w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

Podczas wizyty będzie można uzyskać m.in. specjalistyczną konsultację lekarską, receptę na leki stałe i skierowanie do poradni. W trakcie każdego dyżuru obecni będą także lekarze porozumiewający się po ukraińsku lub rosyjsku.

- Zamierzamy udzielać pomocy osobom chorym przewlekle na choroby onkologiczne, kardiologiczne czy inne z zakresu chorób wewnętrznych. Będziemy tam kontynuować leczenie, które ludzie rozpoczęli w swojej ojczyźnie. Będziemy przedłużać recepty, kierować ich bezpośrednio do danych poradni lub na leczenie szpitalne, jeśli są to na przykład pacjenci onkologiczni - mówi dr Ewa Hołda, pomysłodawczyni otwarcia punktu. Jak dodaje, pomysł zrodził się po tym, gdy do szpitala trafiła chora na nowotwór pacjentka ze Lwowa. Jej dokumentację udało się przetłumaczyć przy wsparciu zatrudnionych w szpitalu lekarzy z Ukrainy i Białorusi.

- Zgłaszać mogą się wszyscy pacjenci, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego, z dokumentem tożsamości, najlepiej z jakąś dokumentacją medyczną. Dobrze, gdyby mieli spis leków przyjmowanych na stałe, ale jak nie będą mieli, to sobie jakoś poradzimy - dodaje dr Joanna Mieżyńska-Kurtycz ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

Punkt adresowany jest do dorosłych osób, które uciekły z Ukrainy przed wojną. Mieści się na parterze budynku J szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.