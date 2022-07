Rusza nabór lokatorów szczecińskich burs i internatów na kolejny rok szkolny. Podobnie jak w przypadku innych rekrutacji, również i ta będzie prowadzona elektronicznie.

Szczecińskie internaty są cyklicznie remontowane. Tak wygląda ten przy ul. Klonowica. / Urząd Miasta Szczecin /

Nabór do burs i internatów prowadzony jest tylko na wolne miejsca. Oznacza to, że nie obejmuje tych wychowanków, którzy mieszkali w bursie lub internacie do czerwca i złożyli wniosek o kontynuację pobytu na kolejny rok szkolny.

Możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku została uruchomiona punktualnie o godz. 8. Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/ w zakładce „BURSA/INTERNAT” można przesłać też wymagane załączniki. Można też zapoznać się tam z ofertą poszczególnych placówek oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu czy też kryteriów naboru.

Nabór na wolne miejsca w bursach i internatach rusza dziś. / UM Szczecin /

Na złożenie wniosku o przyjęcie uczniowie mają czas do 7 sierpnia. Od 12 do 17 sierpnia kandydaci biorący udział w rekrutacji, muszą wysłać mailem do placówki pierwszego wyboru skan lub zdjęcie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.

Wstępne wyniki tegorocznego naboru zostaną ogłoszone 18 sierpnia.

Następnie zakwalifikowani kandydaci będą mieli czas na złożenie deklaracji woli zamieszkania w bursie lub internacie. Ten dokument również należy przesłać do placówki za pomocą wiadomości elektronicznej.

Podobnie jak w przypadku innych rekrutacji, również i ta będzie prowadzona elektronicznie. / UM Szczecin /

Ostateczne wyniki rekrutacji do poznamy 22 sierpnia.

Pobyt w bursie czy internacie nadal cieszy się popularnością, jest bowiem sporo tańszy niż wynajęcie stancji. Opłata miesięczna wraz z całodziennym wyżywieniem sięga 600 złotych.