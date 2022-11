Mieszkańcy Świnoujścia nie będą musieli odnawiać uprawniających do wjazdu na miejski prom identyfikatorów. Prezydent miasta zdecydował, że będą one ważne do czasu ukończenia tunelu pod Świną.

Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu ważności identyfikatorów . / Urząd Miasta w Świnoujściu / By dostać się do centrum Świnoujścia, trzeba przeprawić się promem z wyspy Wolin na wyspę Uznam. W mieście działają dwie przeprawy. Ta na Warszowie, gdzie kursują promy Bielik, zarezerwowana jest tylko dla mieszkańców kurortu. Wpuszczane na prom są tam tylko samochody z lokalną rejestracją. Użytkownicy pojazdów leasingowanych, które mają na tablicy rejestracyjnej inne litery niż ZSW muszą mieć specjalny identyfikator. Identyfikatory były dotąd wydawane na rok. Pod koniec grudnia trzeba było je przedłużyć na kolejny okres. Tym razem będzie inaczej. Prezydent Janusz Żmurkiewicz podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu ważności identyfikatorów na samochody, które uprawniają do korzystania z przeprawy promowej Warszów. Zgodnie z decyzją prezydenta, identyfikatory te będą ważne do czasu oddania do użytku tunelu pod Świną. A to oznacza, że właściciele pojazdów z identyfikatorami obowiązującymi dotąd do 31 grudnia 2022r. nie muszą starać się o nowe - tłumaczy Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta miasta. Tunel w Świnoujściu ukończony będzie z poślizgiem. Według najnowszych prognoz gotowy powinien być w maju przyszłego roku.



