Świnoujście chce przyjąć uchodźców z Truskawca, swojego miasta partnerskiego na Ukrainie. Z pamiątkowego głazu przy świnoujskim urzędzie miasta zniknęła dziś nazwa rosyjskiego miasta Swietłyj, z którym nadbałtycki kurort współpracował.

Nazwę rosyjskiego miasta na głazie pamiątkowym zastąpił a nazwa ukraińskiego kurortu. / Urząd Miasta w Świnoujściu /

Głaz z ogromną kotwicą stoi przed świnoujskim urzędem miasta i upamiętnia współpracę z miastami partnerskimi. Dziś zniknęła z niego nazwa rosyjskiego miasta Swietłyj w obwodzie kaliningradzkim. Zamiast tego pojawił się ukraiński Truskawiec, uzdrowisko, z którym miasto nawiązało współpracę w ubiegłym roku.

Są tam wymienione także inne miasta, z którymi Świnoujście współpracuje m.in. Nordenham, Ystad, Heringsdorf. Rosyjski Swietłyj został dziś usunięty. To efekt decyzji Prezydenta Miasta Janusza Żmurkiewicza, który zerwał współpracę z ośrodkiem leżącym w obwodzie kaliningradzkim.

Z uwagi na obecną sytuację polityczną, niczym nieuzasadnioną agresję Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę, a także brak realnych form współpracy od wielu lat, wypowiedziałem partnerską umowę o dobrosąsiedzkiej współpracy między Miastem Swietłyj w Federacji Rosyjskiej a Miastem Świnoujście w Rzeczpospolitej Polskiej, która zawarta została 14 maja 1993 roku przez mojego poprzednika - mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Prezydent Świnoujścia zadeklarował przyjęcie uchodźców z miasta partnerskiego na Ukrainie. / Urząd Miasta w Świnoujściu /

Miejsce na kamieniu długo nie było puste. Pojawiła się tam nazwa ukraińskiego uzdrowiska Truskawiec, z którym Świnoujście nawiązało współpracę we wrześniu ubiegłego roku. Poza tym, symbolicznym gestem, padła także konkretna deklaracja ze strony prezydenta Janusza Żmurkiewicza.

Skontaktowałem się z Andrejem Kulczyńskim, merem Truskawca. Dobrze było usłyszeć jego głos. Dobrze wiedzieć, że jest zdrów i cały. Zaproponowałem przyjęcie w Świnoujściu całych rodzin z uzdrowiska Truskawiec. We współpracy z Uzdrowiskiem Świnoujście dysponujemy odpowiednią bazą noclegową, na co zgodę wyraził marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Możemy zorganizować transport mieszkańców Truskawca z polsko-ukraińskiej granicy wprost do naszego miasta - mówi Janusz Żmurkiewicz.

Ukraińskie miasto liczy około 29 tys. mieszkańców. To jedno z najbardziej znanych uzdrowisk nie tylko na Ukrainie, ale i na całym świecie. Posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową, a w tym nowoczesne zakłady sanatoryjne, pijalnie wód mineralnych, malowniczy i rozległy, 50-hektarowy Park Zdrojowy.