​To ostatni weekend ze strzeżonymi kąpieliskami nad morzem. Jako ostatnie sezon kąpielowy zakończy w ten weekend Świnoujście. Na razie nie znikną natomiast autobusy jadące na plażę przez zamkniętą strefę przy terminalu LNG.

Na plażę przy gazoporcie autobusem można dojechać tylko do końca września. / Aneta Łuczkowska / RMF FM - reporter

Autobusy, którymi można dojechać na plażę w Przytorze i na odciętą od dojazdu plażę Warszowie mają być utrzymane do końca września. Tak zakładało porozumienie zawarte między władzami miasta a operatorem terminalu LNG, spółką Gaz-System.

Przejazdy autobusami cieszą się nadal dużą popularnością, bo pogoda zachęca do plażowania. Nadal będzie więc można z nich korzystać. Ponieważ jednak niedogodności związane z wprowadzeniem zakazu przebywania w strefie wokół gazoportu nie znikną z końcem września, prezydent Janusz Żmurkiewicz zwrócił się do spółki Gaz-System o powołanie zespołu roboczego, który będzie pracować, by wprowadzić stałe rozwiązania docelowe. Po to, by mieszkańcy prawobrzeża mieli swobodny dostęp do plaży - mówi Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.

Także do końca miesiąca obowiązywać będą tańsze bilety na statki którymi można dopłynąć do latarni morskiej i Fortu Gerharda. Pływają one obecnie 3 razy dziennie.