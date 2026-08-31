Student planował zamach na imprezie masowej. Jest akt oskarżenia

RMF24

Do Sądu Okręgowego w Koszalinie trafił akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Mateuszowi W. Odpowie on za próbę przygotowania zamachu terrorystycznego z użyciem materiałów wybuchowych.

O zatrzymaniu studenta służby i prokuratura informowały w grudniu 2025 r. Rzecznik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wojciech Andrusiewicz przekazał wtedy, że Mateusz W. to student pierwszego roku prawa. Młody mężczyzna został zawieszony w prawach studenta.

20-letni student Mateusz W. uczył się, jak wytwarzać materiały wybuchowe i konstruować z nich urządzenia. Zdobytą wiedzę chciał wykorzystać do przeprowadzenia zamachu podczas imprezy masowej - informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w najnowszym komunikacie. Wcześniej rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński informował, że mogło chodzić np. o jarmark bożonarodzeniowy.

Działania Mateusza W. miały służyć realizacji założeń polityki organizacji terrorystycznej tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) oraz poważnemu zastraszeniu osób o poglądach sprzecznych z ideologią wyznawaną przez podejrzanego - tłumaczy Katarzyna Calów-Jaszewska, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

Śledczy ustalili, że student kontaktował się z inną osobą, by ustalić, jak zdobyć substancje niezbędne do wykonania bomby i skonstruować mechanizm wybuchowy. Chciał też dołączyć do organizacji powiązanej z tzw. Państwem Islamskim i szukał potencjalnych współpracowników, którzy pomogliby mu zrealizować plan.

Wobec Mateusza W. nadal stosowany jest areszt tymczasowy.