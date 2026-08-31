RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Student planował zamach na imprezie masowej. Jest akt oskarżenia

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (09:48)

Do Sądu Okręgowego w Koszalinie trafił akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Mateuszowi W. Odpowie on za próbę przygotowania zamachu terrorystycznego z użyciem materiałów wybuchowych.

Student planował zamach na imprezie masowej. Jest akt oskarżenia
Student planował zamach na imprezie masowej. Jest akt oskarżenia (zdj. ilustracyjne, fot. Darek Delmanowicz) /PAP

O zatrzymaniu studenta służby i prokuratura informowały w grudniu 2025 r. Rzecznik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wojciech Andrusiewicz przekazał wtedy, że Mateusz W. to student pierwszego roku prawa. Młody mężczyzna został zawieszony w prawach studenta.

20-letni student Mateusz W. uczył się, jak wytwarzać materiały wybuchowe i konstruować z nich urządzenia. Zdobytą wiedzę chciał wykorzystać do przeprowadzenia zamachu podczas imprezy masowej - informuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w najnowszym komunikacie. Wcześniej rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński informował, że mogło chodzić np. o jarmark bożonarodzeniowy. 

Działania Mateusza W. miały służyć realizacji założeń polityki organizacji terrorystycznej tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) oraz poważnemu zastraszeniu osób o poglądach sprzecznych z ideologią wyznawaną przez podejrzanego - tłumaczy Katarzyna Calów-Jaszewska, rzeczniczka Prokuratury Krajowej. 

Śledczy ustalili, że student kontaktował się z inną osobą, by ustalić, jak zdobyć substancje niezbędne do wykonania bomby i skonstruować mechanizm wybuchowy. Chciał też dołączyć do organizacji powiązanej z tzw. Państwem Islamskim i szukał potencjalnych współpracowników, którzy pomogliby mu zrealizować plan. 

Wobec Mateusza W. nadal stosowany jest areszt tymczasowy. 


Źródło: RMF24
Tagi: zamach
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: