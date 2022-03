Oprawę wizualną akcji pomocy dla uchodźców z Ukrainy opracowują studenci grafiki i wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie. Jej wspólnym motywem ma być słonecznik.

Studenci Akademii Sztuki w Szczecinie opracują wspólne oznaczenia miejsc przyjaznym uchodźcom. / Akademia Sztuki w Szczecinie /

Studenci z Akademii Sztuki w Szczecinie pracują nad przygotowaniem materiałów graficznych, dzięki którym łatwo będzie rozpoznać wolontariuszy pomagających uchodźcom z Ukrainy, miejsca, gdzie takie osoby dostaną pomoc lub wydarzenia wspierające ofiary wojny w Ukrainie.

Wszystko przygotowywane jest pod wspólną nazwą "Akcja Słonecznik".

Chodzi o to, żeby cała akcja wolontariuszy miała wspólną identyfikację wizualną. Nad tym pracują nasi studenci. To są projekty zarówno identyfikatorów dla wolontariuszy, ale także plakatów, grafik na konkretne wydarzenia, ale w przyszłości to będą też oznaczenia punktów przyjaznych obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Szczecina. To bardzo szeroki projekt - mówi Maciej Mizgalski z Akademii Sztuki w Szczecinie.

Materiały mają być wykorzystywane przez Urząd Marszałkowski i koordynujące pracę wolontariuszy w Szczecinie stowarzyszenie Polites.