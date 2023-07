Ze względu na zakwit sinic sanepid zakazał w niedzielę wchodzenia do wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Zakaz obowiązuje do odwołania. Kolejne badanie wody planowane jest na 7 sierpnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z Serwisu Kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na którego mapie nanoszone są aktualne informacje dotyczące kąpielisk na terenie całego kraju, wynika, że w niedzielę goleniowski sanepid zakazał wchodzenia do wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Powodem jest zakwit sinic.



Zakaz obowiązuje do odwołania. Kolejne badanie wody w kąpielisku, którego organizatorem jest stepnicka gmina, planowane jest na 7 sierpnia.



To drugie w Zachodniopomorskiem kąpielisko strzeżone z aktualnym zakazem kąpieli. Od 28 lipca nie można wchodzić do wody w na kąpielisku w Dąbiu w Szczecinie. Przyczyną także są sinice. Szczeciński sanepid planuje kolejne badanie wody 4 sierpnia.



Sanepid przypomina na swoich stronach internetowych, że w przypadku obfitego zakwitu sinic, zaleca się absolutny zakaz wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.