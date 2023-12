Charytatywny kalendarz z psami i kotami to w szczecińskim schronisku dla bezdomnych zwierząt już tradycja. Właśnie ukazała się najnowsza edycja na rok 2024, a w niej schroniskowe zwierzęta pozują w towarzystwie piłkarzy Pogoni Szczecin.

Przy tworzeniu kalendarza szczecińskie schronisko zaprosiło do współpracy piłkarzy Pogoni Szczecin. / Pogoń Szczecin /

Kalendarz, w którym głównymi bohaterami są zwierzęta czekające na nowy dom w szczecińskim schronisku wydawany jest co roku. Edycja na rok 2024 jest jednak wyjątkowa. Już wiosną szczecińskie schronisko zaprosiło do współpracy piłkarzy Pogoni Szczecin.

Jest wszystko to, co można oglądać w naszych kalendarzach od lat, czyli nasze zwierzaki na tle charakterystycznych miejsc Szczecina. A w tym roku plus gwiazdy - mówi Ewa Mrugowska, kierownik schroniska.

Piłkarze zabrali podopiecznych na spacer na Jasne Błonia, Wały Chrobrego, nadodrzańskie bulwary czy do Lasku Arkońskiego. Psy schroniskowe pojawiły się też na stadionie. Zawodnicy odwiedzili też przebywające w schronisku koty.

Piłkarze byli do pomysłu bardzo przyjaźnie nastawieni, było dużo zabawy, dużo śmiechu. Z resztą jak drużyna przyjechała potem do nas na sesję, to wszyscy poszli z psami na spacer i widziałam, że w niejednym oku się zaszkliła łza - mówi Ewa Mrugowska.

Kalendarze można nabyć w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie oraz w sklepie Pogoni Szczecin. Dochód z ich sprzedaży wesprze podopiecznych schroniska.