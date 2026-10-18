Samochód zderzył się z pociągiem w Tymieniu. Kierowca z zakazem

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Do zderzenia samochodu z pociągiem doszło w Tymieniu. W następstwie zdarzenia wstrzymano ruch – poinformował portal TVP3 Szczecin. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak po zdarzeniu całkowicie wstrzymano ruch kolejowy na trasie Koszalin–Kołobrzeg.

Samochód zderzył się z pociągiem, co doprowadziło do wstrzymania ruchu.

Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w rejonie jednego z marketów w Tymieniu. Przejazd był oznakowany krzyżem św. Andrzeja.

Kierowca samochodu osobowego wyszedł z kolizji bez obrażeń - poinformował Onet. Służby, z którymi rozmawiał portal potwierdziły, że żaden z uczestników zdarzenia nie wymagał pomocy medycznej.

Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu kolejowym. Pociągi na odcinku między Koszalinem a Kołobrzegiem zostały całkowicie wstrzymane.

Policjanci ustalili, że kierowca osobówki nie ustąpił miejsca pociągowi. 45-letni kierujący był trzeźwy, jednak - jak przekazała RMF FM mł. asp. Paulina Wiśniewska z KMP Koszalin - okazało się, że posiada „aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych”.

