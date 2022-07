Kolejne mieszkania będą dostępne w Szczecinie w ramach programu "Dom dla Rodziny". Nabór dokumentów potrwa do 29 lipca. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił nabór na kolejne mieszkania w ramach programu "Dom dla Rodziny". Dokumenty można składać do 29 lipca.

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, które mieszkają w Szczecinie minimum 3 lata, z zamiarem stałego pobytu i wychowują co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (pod warunkiem, że uczą się lub studiują).

Program ma pomóc dużym rodzinom, które z różnych powodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie.

Trzeba spełnić odpowiednie warunki

Żeby skorzystać z programu trzeba spełnić kilka warunków. Między innymi nie posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania na terenie Szczecina lub w innej miejscowości. W rodzinie nie może występować uzależnienie. Trzeba też spełnić kryteria dochodowe.

W tym naborze ZBiLK w ramach Programu „Dom dla Rodziny” oferuje cztery mieszkania, kompleksowo wyremontowane. Oferta jest skierowana również do obecnych najemców lokali komunalnych, którzy mogą z niej skorzystać w ramach zamiany.

Szczegółowe informacje, progi dochodowe i lista lokali do wynajęcia znajdują się stronie ZBiLK, w zakładce: Nowy wykaz lokali "Dom dla Rodziny".

Aktualnie ogłoszony nabór wniosków to efekt zmian, wprowadzonych uchwałą Rady Miasta w ubiegłym roku. Zgodnie z nią, Miasto chce przeznaczać więcej lokali na realizację programów mieszkaniowych związanych z pomocą społeczną i wsparciem rodzin. Chodzi o cztery programy : Dom dla Dziecka, Dom na Start, Dom dla Rodziny i Dom dla Seniora.