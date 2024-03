Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry okuliści II Kliniki Okulistyki szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie przeprowadzą bezpłatne profilaktyczne badania przesiewowe w kierunku rozpoznania jaskry - cichego zabójcy wzroku, jak jest określana. Jaskra dotyka bardzo szerokie grono osób i jest wciąż, niestety zbyt późno diagnozowana.

W ramach diagnostyki w kierunku jaskry zmierzone zostanie ciśnienie śródgałkowe oraz zbadane dno oka. / SPSK-2 w Szczecinie /

Akcja kierowana jest do pacjentów

Lekarze II Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie przeprowadzą badania w najbliższy poniedziałek, 11 marca. W ramach diagnostyki w kierunku jaskry zmierzone zostanie ciśnienie śródgałkowe oraz zbadane dno oka. Przeprowadzony zostanie także wywiad z pacjentem w zakresie stanu narządu wzroku oraz innych chorób i dolegliwości, które mogą mieć wpływ na rozwój jaskry.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wzroku, pacjenci otrzymają zalecenia co do dalszego postępowania. W ramach akcji lekarze przebadają ok. 20 zapisanych wcześniej osób.

Na zachorowanie na jaskrę narażone są osoby, z rodzin, w których została diagnozowana już jaskra, krótkowzroczność, zaburzenia krążenia, problemy z ciśnieniem tętniczym, bóle migrenowe i zbyt wysoki poziom cholesterolu.

Ten podstępny zabójca wzroku, jak jest nazywana jaskra, dotyka osoby po 40. roku życia, choć zdarza się także u dzieci. W Polsce chorować na nią może ok. 800 tys. osób, z czego tylko połowa jest zdiagnozowana. Aż u 90 proc. chorych przebiega bezobjawowo. Kiedy zauważymy, że z naszym wzrokiem dzieje się coś niepokojącego, często choroba jest już w zaawansowanym stadium rozwoju, a nieleczona może prowadzić do utraty wzroku.

Dlatego lekarze okuliści alarmują, że bardzo ważna jest wczesna diagnoza i regularne badania, które mogą pomóc ocalić wzrok. Każdy powinien przynajmniej raz w roku przejść pełne badanie okulistyczne, a osoby z grupy ryzyka nawet co 6 miesięcy.

Jaskra - choroba cywilizacyjna

Jaskra jest jak do tej pory chorobą przewlekłą, nieuleczalną, i drugą - po zaćmie - najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych, jednak według Światowej Organizacji Zdrowia dużo groźniejszą, ponieważ utrata wzroku jest nieodwracalna.

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Jaskry celem leczenia jest to przede wszystkim utrzymanie jakości życia pacjenta przez zachowanie funkcji widzenia oraz ochrona lub opóźnienie znacznego upośledzenia czynnościowego narządu wzroku.