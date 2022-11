Ławeczka Quistorpa, zieleniec przy Wzgórzu Napoleona, czy Wspólny Dom Hospicyjny znalazły się wśród 153 projektów na liście do głosowania w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Głosowanie potrwa do 13 grudnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rusza budżet obywatelski Szczecina. Głosy od godz. 12.00 we wtorek, oddawać mogą mieszkańcy niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Można to zrobić w formie elektronicznej lub papierowej.Każdy głosujący ma do dyspozycji pięć głosów – dwa na projekty ogólnomiejskie i trzy na lokalne.

"Na jeden projekt można oddać maksymalnie dwa głosy" – poinformował szczeciński magistrat.

Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji. Głos lub głosy można oddać z dowolnej lokalizacji.

Projekty ogólnomiejskie i lokalne

Wśród zatwierdzonych pomysłów ogólnomiejskich znalazły się m.in. remont przestrzeni zapewniającej szczecinianom szerszy dostęp do opieki hospicyjnej (Wspólny Dom Hospicyjny); rewitalizacja alejek w Parku Kasprowicza, czy utworzenie Ogrodu Japońskiego.

Na listę projektów lokalnych wpisano m.in. zagospodarowanie terenu wokół "Wzgórza Napoleona", ustawienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów, zakup 200 drzew i posadzenie ich w różnych lokalizacjach na terenie całego Szczecina, czy postawienie ławeczki Quistorpa (szczecińskiego przedsiębiorcy i filantropa).

W tym roku zgłoszonych zostało w sumie 218 projektów, na listę do głosowania - po weryfikacji - trafiły 153 (w tym 39 ogólnomiejskich i 114 lokalnych). 17 projektów zostało wycofanych.

Głosy można oddawać przez stronę sbo.szczecin.eu lub w formie papierowej wypełniając formularz w szczecińskim magistracie albo przesłać go pocztą.

Głosowanie potrwa do 13 grudnia do godziny 12.00.