Drużynowe grzybobranie organizuje w ten weekend nadleśnictwo w podszczecińskich Kliniskach. Wygra ten, kto w ciągu kilku godzin uzbiera najwięcej.

Z zebranymi grzybami należy wróć do godziny 12.30. / RDLP w Szczecinie /

Nadleśnictwo Kliniska do udziału zaprasza całe rodziny. "Wielkie Grzybobranie w Puszczy Goleniowskiej" w tym roku odbędzie się 1 października (sobota) w godz.9.20 -14.30.

Do udziału zapraszamy zespoły od 2 do 5 osób. Każda drużyna otrzyma numer startowy na swoje wiaderko lub koszyk. Z zebranymi grzybami należy wróć do godziny 12.30, abyśmy mogli zważyć grzyby. Dla najlepszych grzybiarzy do wygrania nagrody niespodzianki - mówi Małgorzata Rył z Nadleśnictwa Kliniska.

Drużyny rodzinne zainteresowane uczestnictwem w Grzybobraniu powinny zgłosić swoje uczestnictwo w dniu imprezy w godz. 8:30-9:15 przy wiacie turystycznej "Zielona sala" Nadleśnictwa Kliniska.

Podczas wydarzenia nie zabraknie leśnych smakołyków marki "Dobre z lasu" oraz pysznych gofrów przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich "Rogowianie".