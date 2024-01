Na plaży w Świnoujściu znaleziono ranną fokę. Na zwierzę natknęli się pracownicy rozbudowujący terminal LNG. Na miejsce został wezwany Błękitny Patrol WWF.

Ranna foka na plaży / Gorąca Linia /

Ranną fokę na plaży na Warszowie w Świnoujściu zauważyli pracownicy zatrudnieni przy rozbudowie gazoportu. O potrzebującym pomocy zwierzęciu powiadomili przełożonych. Na miejsce została wezwana policja, straż miejska oraz lokalny koordynator Błękitnego Patrolu WWF.

Jak się okazało samiec foki zaplątał się w sieć, która spowodowała obrażenia szyi. Fokę udało się na początku wyplątać z siatki, na miejsce wezwany został weterynarz, by stwierdził jak poważne są obrażenia oraz czy zwierzę wymaga rehabilitacji w ośrodku na Helu.

WWF przypomina, że w przypadku znalezienia foki na plaży, nie wolno zwierzęcia niepokoić. Należy zawiadomić Błękitny Patrol i nie zbliżać się do foki, by nie spłoszyć jej do morza.