Poszkodowane maluchy mają 3-5 lat. Trafiły do szpitali (2 do Szpitala Szczecin-Zdroje, a 2 do Szpitala Klinicznego przy ul. Unii Lubelskiej). Mają potłuczenia, ale ze względu na wiek konieczne jest pozostawienie ich na obserwacji.

Natalia Dorochowicz, rzeczniczka szczecińskiego pogotowia przekazała, że poszkodowana została również opiekunka, która była z dziećmi - kobieta ma uraz pleców.

Policja na miejscu wypadku / Marcin Bielecki / PAP

Do wypadku doszło przy ul. Chłopskiej (osiedle Bukowa) w Szczecinie - na wysokości wjazdu do Nadleśnictwa Klęskowo. Na miejscu pracowały dwie jednostki straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego. Okoliczności wypadku bada policja.

