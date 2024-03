W proteście rolników biorą udział również inne środowiska, m.in. hodowcy koni.

Protest rolników w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Jesteśmy tutaj po to, żeby wspomóc naszych rolników, ponieważ my nie chcemy jeść zboża z Ukrainy. Nie chcemy też, żeby jadły je nasze konie. To zborze jest różnej jakości. Są donosy w internecie, że niektórzy producenci pasz dla koni korzystają z tych produktów. Mają one przechodzić z żużlem, ze styropianem, z kamieniami i z innymi podobnymi rzeczami. I często są to pasze spleśniałe - komentuje jedna z protestujących.