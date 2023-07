Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla całego województwa zachodniopomorskiego. Obowiązuje ono do godz. 21. Zgodnie z alertem, burzom miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 45 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, miejscami grad.