Ponad 23 kilogramy substancji psychoaktywnych zabezpieczyli policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową. Podczas działań w Szczecinie i okolicach zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy wprowadzali je do obrotu.

Przejęte środki psychotropowe / KSP / Policja

Jak ustalili policjanci, 33-latek ze Szczecina posiadał znaczne ilości substancji psychotropowych, a jego 32-letni kolega przygotowywał przesyłki z zawartością tych substancji i przechowywał je do momentu wysyłki w wynajmowanym mieszkaniu.

Podczas przeszukań kilku lokali, z których podczas swojej przestępczej działalności korzystali podejrzani, policjanci znaleźli ponad 23 kilogramy substancji psychoaktywnych. Zabezpieczyli także wagi, koperty, drukarkę, zgrzewarkę i laptopy, a na poczet przyszłych kar ponad 20 tys. zł.

Działania stołecznych policjantów wspierali funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie, a także biegli informatycy z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.

Obaj zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga usłyszeli zarzuty. 32-latek odpowie za posiadanie znacznych ilości substancji psychotropowych i przygotowanie ich do wprowadzenia do obrotu, natomiast 33-latek posiadania substancji psychoaktywnych. Grożą im kara odpowiednio do 10 i do 3 lat pozbawienia wolności - poinformowała Edyta Adamus z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Młodszy z mężczyzn na trzy miesiące trafił do aresztu, starszy został objęty policyjnym dozorem, ma zakaz opuszczania kraju i 10 tys. zł poręczenia majątkowego.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.