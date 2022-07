Pogoń Szczecin pokonała 2-1 wracającego do Ekstraklasy Widzewa Łódź w niedzielnym meczu pierwszej kolejki rozgrywek.

Luka Zahović (C) cieszy się ze zdobytej bramki dla Pogoni / Jerzy Muszyński / PAP

Goście beż respektu dla brązowych medalistów rozpoczęli to spotkanie. To oni mieli pierwsze sytuacje podbramkowe i pierwsi strzelili bramkę. W 20. minucie Ernest Terpiłowski uciekł prawym skrzydłem, pociągnął akcję do pola karnego i dograł na środek do Bartłomieja Pawłowskiego, który nie miał problemu, by pokonać Dantego Stipicę.

Strata gola ożywczo podziałała na "Portowców". W 27. min powinno być 1-1, ale Łuka Zahović dobijając głową strzał Damiana Dąbrowskiego, trafił w słupek.

Chwilę później serca miejscowych kibiców zadrżały, bo piłka znów była w siatce Stipicy. Jednakże Bożidar Czorbadżijski główkując był na pozycji spalonej.

Gospodarze wyrównali golem "do szatni". Na prawej stronie Jakub Bartkowski głową dograł do Mariusza Fornalczyka, a ten wzdłuż linii końcowej do Zahovicia, który dopełnił formalności.

Druga połowa nadal była wyrównana. Na akcje gospodarzy widzewiacy odpowiadali swoimi. I to łodzianie mieli okazję do ponownego objęcia prowadzenia, ale tym razem Stipica wygrał pojedynek z Pawłowskim.

W 71. min gospodarze zadali decydujący cios. Wahań Biczachczjan ponownie okazał się jokerem w talii Pogoni. Kwadrans po wejściu na boisko, przed polem karnym gości zakręcił Juliuszem Letniowskim, przełożył sobie piłkę na lewą nogę i przy słupku trafił do siatki.

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 2-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Bartłomiej Pawłowski (19.), 1-1 Luka Zahović (45.), 2-1 Wahan Biczachczjan (71.).

Żółte kartki - Pogoń Szczecin: Mariusz Malec. Widzew Łódź: Dominik Kun, Mateusz Żyro.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów 9339.

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Benedikt Zech, Mariusz Malec, Luis Mata - Mariusz Fornalczyk (55. Michał Kucharczyk), Kamil Drygas (55. Pontus Almqvist), Damian Dąbrowski, Sebastian Kowalczyk (55. Wahan Biczachczjan), Kamil Grosicki (63. Jean Carlos Silva) - Luka Zahović (82. Paweł Stolarski).

Widzew Łódź: Henrich Ravas - Patryk Stępiński, Mateusz Żyro, Bożidar Czorbadżijski - Karol Danielak, Dominik Kun, Marek Hanousek (72. Juljan Shehu), Fabio Nunes (88. Martin Kreuzriegler) - Ernest Terpiłowski (78. Jakub Sypek), Bartłomiej Pawłowski (78. Kristoffer Hansen), Juliusz Letniowski (72. Jordi Sanchez).