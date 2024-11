Prowadzą monitoring pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia środowiska - wyjaśniła rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie Ewa Wieczorek.

Wysłana na miejsce jednostka SAR służy m.in. do zwalczania rozlewów olejowych, gaszenia pożarów, holowania ratowniczego - dodała.

Czy okręt stwarza zagrożenie?

Dryfujący statek nie stwarza zagrożenia dla żeglugi. Biuro hydrograficzne Marynarki Wojennej nadało ostrzeżenia nawigacyjne.

W czasie, kiedy doszło do wypadku, na Bałtyku było od 5 do 7 st. w skali Beauforta, czyli wiał silny lub bardzo silny wiatr, z prędkością do 17,1 m/s (ok. 65 km/h).

Jak przekazał Urząd Morski w Szczecinie, statek handlowy "Sofia" pływa pod szwedzką banderą, został zbudowany w 1986 roku. Długość całkowita jednostki to 71,84 m. Był w Ustce 28 listopada z ładunkiem kruszywa.