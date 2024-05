Polska nauka ma mocną reprezentacje na świecie. Rektor prof. Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu został uznany w 2024 roku za najlepszego polskiego naukowca w dziedzinie medycyny w rankingu Research.com.

prof. Piotr Ponikowski / Materiały prasowe

Ogłoszone wyniki trzeciej edycji rankingu obejmują między innymi zestawienie najlepszych naukowców w dziedzinie medycyny. Rektor prof. Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu został uznany w 2024 roku za najlepszego naukowca w dziedzinie medycyny w Polsce w rankingu Research.com, zajmując 607 miejsce na świecie awansując z 949 pozycji sprzed dwóch lat.

Rankingi takie jak Research.com są cennym narzędziem do oceny osiągnięć naukowych i porównania wkładu badawczego różnych krajów i instytucji - mówi prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dodaje, że polscy naukowcy są widoczni w dziedzinach takich jak kardiologia, onkologia czy genetyka.

Cytat Jeśli mamy być zauważalni w świecie, musimy realizować badania w międzynarodowych grupach, mieć realny wpływ na ich kształt i przebieg. I nie lekceważyłbym roli szczęścia - ja miałem go w życiu sporo prof. Piotr Ponikowski

Recepta na karierę naukową? Prof. Ponikowski: Trzeba zadać sobie jedno pytanie

Rektor wrocławskiej uczelni zwraca uwagę, że rozpoczynając pracę naukową, każdy z nas powinien zadać sobie pytanie - co moje badania mają szansę wyjaśnić, zmienić w otaczającym mnie świecie?

Czas skończyć z przyczynkarskimi pracami. Szkoda czasu i pieniędzy. Zachęcam młodych naukowców do łamania paradygmatów i zadawania trudnych pytań - nawet jeśli nie zawsze się to opłaca, warto. Medycyna to misja, wymagająca pasji i odwagi, z pacjentem i jego dobrem jako najważniejszym celem. Z czasem wyniki i wysokie miejsca w rankingach na pewno się pojawią - przekonuje profesor.

W dziedzinie medycyny w rankingu Research.com zostało ocenionych łącznie 70 665 naukowców z całego świata w tym zaledwie 21 naukowców z Polski.

Link do wyników rankingu:

https://research.com/scientists-rankings/medicine/pl

https://research.com/scientists-rankings/immunology/pl