To ostatni moment na wzięcie udziału w głosowaniu na możliwe inwestycje w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Do tej pory w plebiscycie wzięło udział ponad 8000 mieszkańców miasta. Ostateczny termin upływa o północy.

Rynek w Stargardzie / Shutterstock

W Stargardzkim Budżecie Obywatelskim zasady głosowania są proste. Każdy mieszkaniec może wskazać wybrany projekt raz, a do oddania ma łącznie trzy głosy. Może je przeznaczyć na pomysły inwestycyjne ze swojego obszaru zamieszkania albo dwa głosy na propozycje ze swojej okolicy i jeden tzw. "złoty głos" - który można oddać na projekt, który uznamy za ciekawy w dowolnym obszarze.

Czas na głosowanie przy pomocy tradycyjnych kart już minął. Wszystkim, którzy obudzili się teraz i chcą mieć swój udział w rozwoju miasta - pozostaje głosowanie przez internet. W tym wypadku należy wypełnić formularz na stronie www.stargard.budzet-obywatelski.org. Mamy tylko jedno zadanie: zdążyć przed północą.

Do tej pory w Stargardzie odbyło się 9 edycji SBO. W tym czasie mieszkańcy wskazali do realizacji w sumie aż 99 projektów, oddając na nie łącznie ponad 100 000 głosów. Wszystkie zwycięskie propozycje kosztowały przeszło 16 200 000 zł. Place zabaw, plenerowe siłownie, mural, chodniki, miejsca do parkowania - to tylko niektóre pomysły kreatywnych stargardzian, którzy chcą zmieniać swoją okolicę. Już za kilka miesięcy okaże się, na jakie projekty wydamy następne 2 100 000 zł.