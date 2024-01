Orlen Neptun uruchomi w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie szkolenie dla zainteresowanych pracą na terminalu instalacyjnym morskich farm wiatrowych. Uczniów czekają wyjazdy studyjne, spotkania ze ekspertami z branży offshore wind oraz praktyki i warsztaty. W Szczecinie mają powstać trzy fabryki elementów morskich elektrowni wiatrowych.

W Świnoujściu powstaje terminal, który ma przyjmować statki przeznaczone do obsługi projektów morskich farm wiatrowych. / Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej /

To kolejne tego typu zajęcia uruchomione przez spółkę w województwie zachodniopomorskim. Pierwsze specjalistyczne szkolenie Orlen Neptun rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu. W bezpłatnych zajęciach uczestniczą uczniowie ostatnich klas na kierunku technik logistyk. Wykłady, które prowadzą specjaliści Orlen Neptun oraz praktycy z dziedziny logistyki sztuk ciężkich i ponadgabarytowych potrwają do końca roku szkolnego.

Podobne zajęcia ruszą teraz w Szczecinie.

Szczecin to jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego offshoru. W tym mieście czołowi producenci komponentów morskich farm wiatrowych otwierają swoje fabryki, a Politechnika Morska specjalizuje się w kształceniu przyszłych inżynierów branży offshore wind. Dlatego wybór Szczecina jako miejsca, w których chcielibyśmy przygotowywać młodych ludzi do pracy na naszym terminalu instalacyjnym był czymś naturalnym - mówi Robert Nowicki, prezes zarządu Orlen Neptun.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół nr 4 im. Armii Krajowej zorganizowane zostaną cotygodniowe wykłady, dotyczące m.in. prac przeładunkowych, logistyki projektów offshore wind oraz obsługi ładunków ciężkich i ponadgabarytowych w obrocie portowo-morskim.

Kształcenie kadr dla branży offshore, to bardzo cenna inicjatywa. Cieszę się, że Orlen Neptun jako pierwszy podejmuje ją w naszym mieście. To jest myślenie perspektywiczne, inwestycja w przyszłość. Na naszych oczach powstaje zawód, którego nie było jeszcze na rynku pracy. Otwiera on szansę dla młodych ludzi na konkretne wykształcenie, a potem na stabilną i dobrze płatną pracę w dynamicznie rozwijającym się sektorze. Jestem przekonany, że w najbliższych latach nasi uczniowie zdobędą na nowe kompetencję i staną się siłą polskiego offshore'u - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Orlen Neptun deklaruje, że podobnie jak w Świnoujściu, po zakończeniu szkoleń, kilkunastu najlepszych uczniów zostanie zatrudnionych przez spółkę. Na początku ich praca koncentrować się będzie na pogłębianiu wiedzy i umiejętności. Poprzez specjalistyczne kursy oraz praktyki, zarówno w Polsce jak i zagranicą, młodzi pracownicy zostaną w pełni przygotowani do efektywnej pracy na terminalu instalacyjnym w takich zawodach jak: kierownik logistyk, sztauer, operator żurawia, czy lifting supervisor (osoba nadzorująca proces podnoszenia konstrukcji).

Terminal instalacyjny w Świnoujściu zostanie otwarty w 2025 r. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie. Terminal został tak zaprojektowany, aby mógł przyjmować wszystkie, nawet największe statki typu: jack-up i heavy lift przeznaczone do obsługi projektów morskich farm wiatrowych z turbinami o mocy ok 15 MW.