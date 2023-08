Nowe godło państwowe na kartuszu nad głównym wejściem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odsłonięto w piątek. Dotychczasowy wizerunek orła odbiegał od obowiązującego wzoru godła RP.

Odsłonięcie nowego godła w kartuszu nad wejściem głównym do budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Była tu oczywiście figura białego orła, najpierw pozbawionego korony, później, jak się domyślam, po 1989 r. - przepraszam za kolokwializm - z doczepioną koroną (...), ale wszyscy państwo pamiętacie, jak wyglądał - nie miał nic wspólnego z polskim znakiem, który jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym za sprawą Zygmunta Kamińskiego stał się naszym znakiem - powiedział w piątek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki po odsłonięciu nowego godła.

Dodał, że choć kartusz nad głównym wejściem do urzędu był utworzony dla innego orła, bo przecież wcześniej wisiał tutaj orzeł pruski, polski orzeł wpisał się w niego bardzo dobrze.

W styczniu br. urząd wojewódzki uzyskał zalecenia konserwatorskie, potwierdzające możliwość aktualizacji wizerunku orła, zgodnie z zasadami urzędowego wizerunku godła państwowego.

Zabytkowy budynek przy Wałach Chrobrego, w którym mieści się obecnie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki został oddany do użytku w 1911 r. Zaprojektowali go Paul Kieschke i Paul Lehmgruebner. Prace budowlane trwały blisko 6 lat, powstał kompleks trzech budynków z bogato zdobioną elewacją. Posiada on dwie wieże, wyższa - 72-metrowa - jest zwieńczona figurką marynarza.

Gmach nie ucierpiał podczas nalotów alianckich, po drugiej wojnie światowej był pierwszą siedzibą polskich władz w Szczecinie.