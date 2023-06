Nadmorskie restauracje w większości polskich kurortów wypoczynkowych zostały już otwarte dla turystów. Na jakie ceny powinniście być przygotowani w tym sezonie letnim?

Właściciele nadmorskich restauracji i kawiarni, a także budek z jedzeniem przygotowują się intensywnie do pracowitych wakacji.

Turyści mają już w tej chwili do wyboru różnorodne propozycje menu. Jednak ceny oferowanych smakołyków w porównaniu do zeszłego roku znacznie "skoczyły" do góry - podaje portal gs24.pl

Za gofra z bitą śmietaną i owocami trzeba zapłacić w tym sezonie od 16 do 20 złotych. Za lody świderki, w zależności od wielkości porcji 10, 12, bądź 13 złotych.

Z kolei za tradycyjny zestaw obiadowy składający się z ryby, frytek i surówki zapłacimy w tym roku około 38 złotych, w zeszłym roku była to cena od 25-30 złotych.

A ile w tym roku kosztuje 100 gram ryby?

pstrąg - 9 zł

mintaj - 10 zł

dorsz - 10 - 13 zł

halibut - 10 - 13 zł

łosoś - 14 - 20 zł

turbot - 15 zł

W nadmorskich punktach gastronomicznych oferowane są również inne dania, np. za placek po węgiersku zapłacimy 27 złotych, a za pieczeń z karkówki z ziemniakami i surówką 28 złotych, schabowy z frytkami i surówką to wydatek 33 złotych.