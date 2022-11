W kwietniu przyszłego roku ma zakończyć się budowa nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego. Inwestycja ma skrócić czas dojazdu do pacjentów i zapewnić lepsze warunki pracy ratownikom.

/ Marcin Bielecki / PAP

To będzie miejsce nie tylko takie, gdzie będzie mieściła się siedziba główna Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, ale będzie tutaj również osiem zespołów oraz centrum treningowe. To jest kolejna inwestycja, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców – przekazał podczas konferencji w poniedziałek marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.

Nowa, główna siedziba zachodniopomorskiego pogotowia powstaje na działce o powierzchni około 1,7 ha, zlokalizowanej między ul. Twardowskiego a ul. 26 Kwietnia.

Nowa siedziba pogotowia ratunkowego przy ul. Twardowskiego / Marcin Bielecki / PAP

Dzięki tej siedzibie skróci się czas dojazdu do pacjentów w zachodnich dzielnicach naszego miasta i podmiejskich miejscowości znajdujących się blisko niemieckiej granicy. Jednocześnie niezwykle poprawią się warunki, w jakich ratownicy medyczni oczekują na wezwania. Nie będzie też już trzeba odśnieżać czy ogrzewać karetek na wezwanie. Ambulanse będą wreszcie garażowane i gotowe od razu do wyjazdu – przekazał dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Roman Pałka.

Na terenie nowej siedziby działać będzie też Ośrodek Symulacji Medycznych, który tymczasowo funkcjonuje w filii WSPR w Międzyzdrojach.

Gotowe są już dwa główne budynki dla zespołów ratownictwa medycznego i administracji - B1 i B2. Obecnie trwają jeszcze prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu.

W budynku B1 znajdować się będą pomieszczenia biurowe dla administracji, archiwum główne, serwerownia, pomieszczenia gospodarcze, sale szkoleniowe oraz sala konferencyjna a także Ośrodek Symulacji Medycznych.

/ Marcin Bielecki / PAP

W budynku B2 zlokalizowane będą pokoje ratowników medycznych oraz lekarzy, szatnia, pokój czuwania, pomieszczenia działu farmacji oraz bieżącego uzupełniania w materiały medyczne i leki a także garaże dla ambulansów, stanowiska do mycia i odkażania karetek, pomieszczenia na odpady medyczne, pomieszczenia do naprawy sprzętu medycznego oraz magazyny bielizny i odzieży.

Nie zabraknie stanowisk do bieżącej obsługi ambulansów. W nowej siedzibie stacjonować będzie osiem systemowych zespołów ratownictwa medycznego i dwa zespoły transportowe. Podczas jednego dyżuru na wezwania oczekiwać tu będzie blisko 20 medyków. Do nowej siedziby zostanie też przeniesionych ponad 60 pracowników administracyjnych, którzy teraz pracują w budynkach przy al. Wojska Polskiego i przy ul. Mieszka I.

Prace mają zakończyć się do końca kwietnia 2023 r. Nowa siedziba ma być oddana do użytku do końca czerwca 2023 roku.