Policyjnej kontroli trzeźwości chciał uniknąć mieszkaniec Szczecina, który na widok patrolu postanowił zamienić się miejscami z pasażerką auta. Jak się okazało, był pod wpływem alkoholu, a kobieta, która zastąpiła go za kierownicą bmw, miała cofnięte uprawnienia.

Do nietypowego zdarzenia doszło podczas sobotnich działań tzw. "trzeźwy poranek". Kierujący pojazdem marki bmw na widok policjantów zatrzymał auto kilkaset metrów przed miejscem kontroli i przesiadł się na fotel pasażera. Policjanci, gdy tylko zobaczyli ten moment natychmiast zatrzymali go do kontroli drogowej.

Po chwili wyszło na jaw, co było powodem zamiany miejsc. Szczecinianin był pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali mu już prawo jazdy. Pasażerka, która w trakcie kontroli siedziała za kierownicą pojazdu również miała pecha, dwa tygodnie wcześniej zostały jej cofnięte uprawnienia.

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie szczecinianie odpowiedzą przed sądem.