Miejska impreza sylwestrowa ze względu na oszczędności nie odbędzie się w tym roku w Szczecinie. Władze Koszalina zdecydowały natomiast o organizacji koncertu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Decyzję o rezygnacji z miejskiej imprezy sylwestrowej szczeciński magistrat ogłosił w końcu sierpnia br. Tłumaczono to trudną sytuacją finansową miast, w tym także Szczecina "gdzie za sprawą decyzji władz rządowych, a w konsekwencji spadku dochodów z PIT oraz stale rosnących kosztów funkcjonowania miasta konieczne jest wprowadzanie kolejnych niezbędnych cięć i oszczędności".



Pomimo niewątpliwie skomplikowanej sytuacji, władze miasta starają się szukać oszczędności tam, gdzie będą one możliwie najmniej dotkliwe dla mieszkańców Szczecina. Stąd też decyzja o tym, by kolejny rok z rzędu odstąpić od organizacji miejskiego sylwestra. Dzięki takiemu podejściu, możliwe będzie zaoszczędzenie łącznie kilkuset tysięcy złotych, które zazwyczaj pochłaniało tego typu wydarzenie - przekazano wówczas w komunikacie

Koszalin zmienił decyzję w sprawie imprezy

Koszalin miał być jednym z wielu miast Polski, w których ze względu na oszczędności, samorządy nie zorganizują tegorocznej imprezy sylwestrowej. O rezygnacji z imprezy sylwestrowej, jarmarku bożonarodzeniowego oraz części iluminacji świątecznych prezydent Piotr Jedliński poinformował w październiku na konferencji prasowej. Jednak kilka tygodni później, decyzję w sprawie zabawy sylwestrowej zmienił. Ogłosił ją w Mikołajki.



Pomimo kryzysu, staramy się zadbać o świąteczny nastrój w mieście. W sylwestrową noc nie zabraknie koncertu przed ratuszem - napisał także na swoim profilu na Facebooku.



Sylwestrowy koncert w Koszalinie da Kasia Wilk, z którą gościnnie wystąpi Mezo. Impreza na placu przed ratuszem rozpocznie się o godz. 23.15. O północy życzenia jej uczestnikom złoży prezydent Koszalina, tuż po nich odbędzie się pokaz laserowy, a po nim druga część koncertu. Ma potrwać do ok. godz. 00.30.