Prawie 650 tysięcy litrów pokarmu trafiło do tej pory do działającego przy szpitalu na szczecińskich Pomorzanach banku mleka kobiecego. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego. W Szczecinie na jego oddanie potrzebującym noworodkom zdecydowało się to jak dotąd 70 pań.

Bank Mleka Kobiecego przy szpitalu klinicznym nr 2 w Szczecinie działa od niemal 4 lat. Przez ten czas współpracę z nim podjęło 70 pań. Otwarty 24 maja 2018 roku bank był to pierwszym w Szczecinie i północno-zachodniej części kraju bank mleka kobiecego. To właściwie profesjonalne laboratorium, w którym przyjmowane jest i przechowywane mleko kobiece uzyskane od zdrowych kobiet w okresie laktacji. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań i procedur mleko w bezpieczny sposób służy potrzebującym dzieciom - wcześniakom i chorym noworodkom - które z różnych przyczyn nie mogą być karmione mlekiem swojej biologicznej mam - tłumaczy Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala. Od dnia otwarcia Banku Mleka na Pomorzanach współpracę z nim podjęło 70 kobiet. W sumie do zamrażarek i lodówek placówki trafiło prawie 650 tys. litrów kobiecego pokarmu. Najdłuższy czas, przez który jedna z kobiet wspierała działalność BMK, to półtora roku, a 40 litrów to największa ilość pokarmu oddana tylko przez jedną z honorowych dawczyń. W ubiegłym roku do BMK pozyskaliśmy 24 mamy karmiące, a było to czas trudny, bo w czasie pandemii kobiety miały wątpliwości, czy pokarm można oddawać - mówi Bogna Bartkiewicz. Banki mleka kobiecego działają na zasadzie wolontariatu, a matki które zostają dawczyniami swojego pokarmu, nie otrzymują pieniędzy za ofiarowane i przekazane porcje mleka. Prawie 650 tysięcy litrów pokarmu trafiło do tej pory do działającego przy szpitalu na szczecińskich Pomorzanach banku mleka kobiecego. / SPSK-2 w Szczecinie / Mleko z banku mleka kobiecego jest traktowane jako drugie najlepsze po mleku matki biologicznej. Jest zalecane przez lekarzy przy leczeniu małych pacjentów, głównie z oddziałów intensywnej opieki noworodków, u których rozpoznano wcześniactwo, martwicze zapalenie jelit, zespół złego wchłaniania, zespół krótkiego jelita, biegunki, zespół nerczycowy, w przypadku niektórych wad wrodzonych oraz niedoborach immunologicznych. Honorową dawczynią mleka dla Banku Mleka Kobiecego SPSK-2 może zostać każda zdrowa kobieta w okresie laktacji, prowadząca higieniczny tryb życia, wolny od zachowań ryzykownych, bez nałogów, która ma nadmiar swojego pokarmu, przekraczający potrzeby jej dziecka. Często honorowymi dawczyniami są mamy wcześniaków, które odciągają mleko dla swoich dzieci.

