Prokuratura Rejonowa w Koszalinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi M., na którym ciążą zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci 46-letniego Piotra Zalewskiego, znanego jako Spider-Man społecznika - podała PAP we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk.

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie po trwającym blisko rok śledztwie zakończyła postępowanie dotyczące śmierci 46-letniego Piotra Zalewskiego, lokalnego społecznika, który w stroju Spider-Mana organizował liczne akcje skierowane głównie do dzieci, odwiedzał m.in. najmłodszych pacjentów koszalińskiego szpitala.

Przez przebranie za człowieka pająka nazywany był koszalińskim Spider-Manem.





„O nieumyślne spowodowanie śmierci Piotra Zalewskiego, to jest o czyn z art. 155 kk, prokuratura oskarżyła 42-letniego Łukasza M. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Koszalinie” – powiedziała prok. Dziadczyk.



Łukasz M. przyznał, że uderzył pokrzywdzonego w twarz. Piotr Zalewski upadł, a on nie udzielił mu pomocy, uciekł z miejsca zdarzenia, nie wezwał karetki pogotowia.

To uderzenie miało być efektem sprzeczki o papierosa, o którego poprosił Zalewskiego Łukasz M. W wyniku upadku po uderzeniu w twarz Piotr Zalewski doznał stłuczenia mózgu.

Do zdarzenia doszło wieczorem 19 sierpnia 2023 r. na ul. Harcerskiej w Koszalinie. Piotr Zalewski w ciężkim stanie trafił do szpitala. Policja zatrzymała Łukasza M., któremu przedstawiono zarzut spowodowania ciężkich obrażeń u pokrzywdzonego zagrażających jego zdrowiu i życiu.

27 sierpnia mieszkańcy Koszalina przeszli ulicami Koszalina w marszu przeciwko przemocy.

2 września 2023 r. Piotr Zalewski zmarł w szpitalu. Po jego śmierci, uzyskaniu wyników sekcji zwłok i opinii biegłych prokuratura zmieniła Łukaszowi M. zarzuty na nieumyślne spowodowanie śmierci Piotra Zalewskiego.



2 września 2024 r., rok po śmierci Piotra Zalewskiego, na Rynku Staromiejskim w Koszalinie odbyła się akcja upamiętniająca koszalińskiego Spider-Mana, będąca jednocześnie protestem przeciwko przemocy.