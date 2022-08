W sobotnim losowaniu padła główna wygrana w Lotto Plus w wysokości 1 000 000 zł. „Szóstkę” odnotowano w Kaliszu Pomorskim.

Maszyny w Studiu Lotto / Totalizator Sportowy / Materiały prasowe

Gracz z Kalisza Pomorskiego odwiedził punkt przy ul. św. Wojciecha 10. Zawarł zakład metodą "chybił trafił". Liczby, które przyniosły mu główną wygraną w Lotto Plus to: 10, 12, 13, 17, 20, 25.

Bilans "szóstek" w całej Polsce w lipcu wynosi siedem. Cztery zostały trafione w Lotto, a trzy w Lotto Plus.

Aby zagrać o 1 000 000 zł w Lotto Plus wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu Lotto i poprosić o grę z Plusem. Najbliższe losowanie Lotto już we wtorek - do wygrania jest 7 000 000 zł.