Aż 22 zarzuty usłyszał 36-latek podejrzany o kradzieże rowerów na terenie powiatu kołobrzeskiego. Podczas przeszukań policjanci znaleźli kilkanaście jednośladów i inne przedmioty pochodzące z kradzieży.

/ KPP Kołobrzeg /

Kołobrzescy fukncjonariusze podczas patrolu ulic miasta rozpoznał mężczyznę, który może stać za kradzieżami jednośladów na terenie działania jednostki.

"Policjant wylegitymował 36-latka i przeszukał jego auto ujawniając środki zabronione i narzędzia mogące posłużyć do kradzieży. Intensywna praca policjantów podczas czynności w miejscu zamieszkania mężczyzny oraz w pomieszczeniach, które zajmował doprowadziła do odnalezienia skradzionych rowerów i innych rzeczy z kradzieży na łączną kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. 36-latek przyznał się do wielokrotnego przywłaszczenia mienia i posiadania narkotyków" - informuje KPP w Kołobrzegu.

Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny. Mężczyzna może usłyszeć wyrok nawet 5 lat pozbawienia wolności.