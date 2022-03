Od środy koszaliński magistrat czynny będzie do godz. 18, otwarty pozostanie także do tej godziny w sobotę, z tym że w tym wydłużonym czasie pracy urzędnicy będą wyłącznie dokonywać rejestracji obywateli Ukrainy - poinformował w poniedziałek sekretarz miasta Tomasz Czuczak.

Punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy w Lubyczy Królewskiej / Wojciech Jargiło / PAP

16 marca w gminach rusza rejestracja obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polską po 24 lutego. Ci, którzy mają zamiar pozostać w Polsce muszą się zarejestrować, by otrzymać numer PESEL niezbędny do tego, by mogli legalnie przez 18 miesięcy przebywać na terytorium RP, pracować, korzystać z rządowych programów pomocowych, z opieki zdrowotnej, edukacji.

Koszaliński magistrat szacuje, że obecnie w mieście są 3-4 tys. Ukraińców, w tym ponad 300 dzieci, które zostały zgłoszone do przedszkoli i szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej, że największą grupę wśród dzieci stanowią sześciolatki. Dla nich będzie tworzony specjalny oddział przygotowawczy do nauki w szkole.

Sekretarz miasta Tomasz Czuczak zaznaczył, że magistrat postara się jak najsprawniej przeprowadzić rejestrację obywateli Ukrainy. Wyłącznie w tym celu od środy wydłużone zostaną godziny pracy Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Rejestracja prowadzona będzie do godz. 18, także w sobotę. Kompletowana jest załoga wspomagająca posługująca się językiem ukraińskim bądź rosyjskim. To wolontariusze i osoby zatrudnione na zlecenie, które pomogą w wypełnianiu wniosków.

Czuczak jednocześnie zaapelował do Ukraińców, by pierwszego dnia rejestracji nie stanęli wszyscy przed magistratem, bo kilka tysięcy osób nie uda się obsłużyć w ciągu kilku godzin.

Do rejestracji będzie potrzebne zdjęcie i dokumenty tożsamości. (...)To może być paszport, dowód osobisty, jakikolwiek dokument ze zdjęciem, na podstawie którego będziemy mogli sprawdzić tożsamość. To może być dokument, który utracił ważność. Jeśli chodzi o dzieci to może być akt urodzenia, gdy nie ma paszportu. Nie trzeba dokumentów tłumaczyć na język polski. My będziemy na podstawie oryginałów dokonywać procesu rejestracji - poinformował Czuczak. Zaznaczył przy tym, że jeśli ktoś nie będzie miał żadnego dokumentu, to w ostateczności rejestracja będzie dokonywana na podstawie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dodał, że jeszcze w poniedziałek albo we wtorek magistrat na swojej stronie internetowej poda adresy zakładów fotograficznych, w których zdjęcia do wniosku rejestracyjnego wykonywane będą Ukraińcom na koszt budżetu państwa.