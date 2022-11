Koszalińska policja zatrzymała poszukiwanego kierowcę volkswagena. Mężczyzna potrącił funkcjonariusza podczas kontroli drogowej, zderzył się z radiowozem, a następnie porzucił swoje auto i zaczął uciekać na piechotę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie nadkom. Monika Kosiec, policjanci zdobyli informację, że do miasta prawdopodobnie jedzie mężczyzna ścigany w innym rejonie Polski za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu.

Gdy ok. godz. 14, policyjny patrol zauważył osobowego volkswagena i kierowcę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego, mundurowi usiłowali go zatrzymać. Kierowca zatrzymał się, ale gdy policjant wyszedł z radiowozu i zbliżył się do volkswagena, wrzucił wsteczny bieg, potrącił funkcjonariusza, uderzył w radiowóz, zjechał na przeciwległy pas i zaczął uciekać. Odjechał niedaleko i w okolicy cmentarza, przy ul. Gnieźnieńskiej, porzucił samochód.

Mężczyzna został zatrzymany po godz. 18, na terenie centrum handlowego. Jest w policyjnym areszcie.

Potrącony policjant trafił do koszalińskiego szpitala. Jak podała nadkom. Kosiec, funkcjonariusz nie doznał poważnych obrażeń.