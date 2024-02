Dzięki współpracy Muzeum Oręża Polskiego z muzeum w Greifswaldzie udało nam się uzyskać zezwolenie na to, żeby zrobić kopię naszyjnika, którą wykonał miejscowy artysta z Kołobrzegu. To jest naprawdę mozolna, ręczna robota. Jestem pod wrażeniem tych wszystkich niuansów i zdobień. Jest to bardzo bogata, zdobiona obręcz. Przedmiot jest absolutnie unikalny, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju i można go obecnie obejrzeć w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Na wystawie Muzeum Miasta Kołobrzeg - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM Anetą Łuczkowską Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Naszyjnik z Piotrowic ponownie odkryty po latach, nawet jako kopia, ma stanowić cenny przykład dawnej sztuki rzemieślniczej. Ochrona artefaktu ma - zdaniem władz muzeum - "kluczowe znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego, dając możliwość przekazania przyszłym pokoleniom wiedzy o bogatej historii i tradycjach. Znalezisko to nie tylko wyróżnia się niepowtarzalnym kunsztem wykonania, ale także podkreśla znaczenie dbałości o dziedzictwo kulturowe". Z tego powodu na wystawie jest prezentowana kopia.

Jak czytamy na stronie muzeum "naszyjnik z Piotrowic stanowi także symbol przetrwania i odrodzenia kulturowego dziedzictwa przez wieki. Jego historia, od przypadkowego odkrycia przez Alberta Gunsta, przez analizy i badania naukowe, aż po ostateczne przekazanie do muzeum, obrazuje skomplikowaną podróż, jaką przeszły tego typu artefakty. Przez lata naszyjnik był świadkiem wielu znaczących wydarzeń historycznych, co dodatkowo podkreśla jego wartość jako obiektu dziedzictwa".