W niedzielę przewodniczki i przewodnicy zrzeszeni w Kole Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK zapraszają wszystkich chętnych na darmowe spacery po najciekawszych miejscach Gdańska. Oprowadzanie ruszy o 11:00 między innymi na Drodze Królewskiej, Westerplatte, Stoczni Gdańskiej czy sprzed Muzeum Obrońców Poczty Polskiej.

/ Materiały prasowe

W ten sposób przewodnicy świętują Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Poza tak zwanymi spacerami terenowymi, przewodnicy oprowadzać będą po zabytkowych świątyniach i najważniejszych placówkach muzealnych. Co ważne, aby wziąć udział w oprowadzaniu po muzeum, konieczne jest zakup biletu wstępu.

Wszystkich nas przewodników łączy miłość do Gdańska, pasja do naszej rodzimej ojczyzny. Rozszerzę to do całego Trójmiasta i całego Pomorza. Przewodnicy, którzy są tutaj zrzeszeni w naszym Kole Przewodników, to są ludzie o bardzo szerokich zainteresowaniach, ogromnym wachlarzu pasji. Natomiast wszystkich nas łączy również chęć do dzielenia się tą wiedzą. To jest rzecz podstawowa każdego przewodnika - opowiada w rozmowie z reporterem RMF FM Filip Popek, prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK im. Franciszka Mamuszki w Gdańsku.

Filip Popek / Stanisław Pawłowski / RMF24

Spacerów będzie siedem. Jeden z nich ruszy o 11:00 sprzed siedziby PTTK przy ul. Długiej, a jego uczestnicy poznają historie Drogi Królewskiej.

Coś co często zaskakuje turystów to dostojność tego miejsca. Każdy przyjezdny, który wjeżdża do Gdańska niczym król przez Złotą Bramę, jest onieśmielony. Przede wszystkim przepychem, można powiedzieć, że czuje się jak w drugim Rzymie. Taki był zresztą sens tej drogi od samego początku, a ddańszczanie nigdy nie bali się być dumni - opowiada Filip Popek.

/ Stanisław Pawłowski / RMF24

Spacery weekendowe zostaną zorganizowane też w Gdyni, Malborku, Pucku, Wejherowie, Lęborku i Kościerzynie. Do tego w Gdańsku zaplanowano grę miejską. Początek o godz. 13.

/ Materiały prasowe

Zgodnie z dewizą "Miłość do Gdańska niech idzie w pokolenia" pragniemy promować piękno i tysiącletnią historię naszego miasta - mówi obecny prezes koła. Wspomniane słowa to motto Krystyny Stankiewicz, pierwszej honorowej prezeski koła. Oprowadziła ponad 2 tysiące wycieczek, co daje około 100 tysięcy turystów. W Kole Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK jest obecnie zrzeszonych 192 przewodników. W tym roku koło skończy 73 lata.