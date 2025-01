Ważne zmiany dla kierowców w Kołobrzegu. Od 1 lutego inaczej będzie działać strefa płatnego parkowania. Postój płatny będzie przez cały rok, pojawi się też dodatkowa podstrefa. Alternatywą ma być miejski parking przy ul. Krzemiennej.

1 lutego wchodzą w życie zmiany uchwalone przez kołobrzeskich radnych jesienią ubiegłego roku. Za parkowanie w Kołobrzegu trzeba będzie teraz płacić przez cały rok w godzinach od 9:00 do 21:00. Do tej pory poza sezonem parkomaty pracowały krócej - do godz. 18:00.

Strefy, gdzie postój jest płatny, będą nieco większe, a na ulicach przybędzie parkomatów. Nowością jest nowa podstrefa C, która obejmie ścisłe centrum miasta w okolicach ratusza i katedry. Mowa o obszarach ograniczonych odcinkami ulic Łopuskiego (od ulicy Rzecznej do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej), Katedralnej (od alei Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej), Plac Ratuszowy (od ulicy Giełdowej do ulicy Ratuszowej), Ratuszowej (od Placu Ratuszowego do ulicy Dubois), Dubois (od ulicy Katedralnej do ulicy Giełdowej) oraz Giełdowej (od ulicy Dubois do Placu Ratuszowego).

Postój będzie tu równie drogi co w podstrefie A, ale w godzinach szczytu nie będą obowiązywały abonamenty wydawane mieszkańcom.

Alternatywą dla drogiego parkowania w strefie jest parking przy ulicy Krzemiennej w centrum miasta. Postój tam kosztuje złotówkę za każde rozpoczęte 30 minut. Bilet dobowy kosztuje 20 złotych. Mieszkańcy natomiast mogą zostawić auto na cały dzień zaledwie za złotówkę.