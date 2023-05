Przestrzeń poświęcona kulturze - taki zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego chcą umieścić władze Szczecina, by chronić nieruchomość, w której działa jedno z najstarszych na świecie kino - Pionier. Chodzi o to, by uratować to miejsce przed zakusami utworzenia tam np. lokalu gastronomicznego albo sklepu.

Kino Pionier / Marcin Bielecki / PAP Szczecińskie kino Pionier działa nieprzerwanie od 1907 roku. Przez lata figurowało w Księdze Rekordów Guinessa jako najstarsze kino świata. Z końcem maja współwłaściciel kina Jerzy Miśkiewicz przechodzi na emeryturę i prowadzi rozmowy na temat przyszłości obiektu m.in. z samorządem. Jak powiedział reporterce RMF FM Anecie Łuczkowskiej miał kilka różnych ofert kupna, ale większość z nich miała na celu przejęcie lokalu, a nie dalsze prowadzenie kina. Jedna z ofert pochodziła od sieci barów z kebabem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, miasto postanowiło zabezpieczyć to niewątpliwie wyjątkowe miejsce poprzez przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Zachód, Małkowskiego, Kosmos" - poinformowała Marta Kufel z Urzędu Miasta w Szczecinie. Kultura - tak, kebab - nie. To oznacza, że w miejscu kina nie będzie mógł powstać żaden lokal gastronomiczny. Będzie to przestrzeń wyłącznie dla kultury - dodał prezydent Szczecina Piotr Krzystek. W planie znajdą się zapisy dotyczące nie tylko ustalenia sposobu zabudowy i zagospodarowania tego terenu, ale również wskazanie, że pod adresem kina "Pionier" może działać tylko placówka kultury. Dodatkowo plan ma chronić fragment XIX-wiecznego układu przestrzennego Śródmieścia. Opracowanie: Małgorzata Wosion