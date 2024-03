Dla niektórych to pierwsze od lat wyjście z domu. Członkowie Grupy Ratowniczej "Paramedic" z Kołobrzegu pomagają seniorom i osobom z niepełnosprawnościami wyjść na spacer. Schody to dla wielu przeszkoda nie do pokonania, a mieszkania mogą opuścić tylko z pomocą wolontariuszy.

Dzięki pomocy ratowników już kilkunastu seniorów mogło wyjść na spacer. / Grupa Ratownicza "Paramedic" / W ramach akcji "Złoty Spacer Seniora" ratownicy pomogli już kilkunastu osobom wyjść z domu. Seniorzy często są uwięzieni w czterech ścianach. Nie mogą wyjść z domu ze względu na bariery architektoniczne, na kilka schodków na klatce, a my dzięki temu, że pracujemy jako ratownicy w transporcie medycznym mamy sprzęt i doświadczenie, by pomóc znieść takiego seniora, a następnie wnieść go do domu - mówi Mateusz Giec, koordynator akcji. Nagrodą jest przede wszystkim uśmiech seniora. Nawet jeśli tylko przespaceruje się po swoim osiedlu. To jest bardzo ważne dla psychiki. Gdy wozimy pacjentów do szpitali, często obserwujemy, jak uważnie patrzą po drodze jak zmienił się świat. Te osoby zmagają się z problemami dnia codziennego. Taki spacer u każdego wywoła uśmiech i także seniorom pomoże poczuć budzącą się wiosnę - dodaje ratownik. Ratownikom z grupy "Paramedic" udało się też pomóc mieszkance Kołobrzegu w inny sposób. Zauważyli, że jej wózek inwalidzki jest uszkodzony. Nie miał jednej dętki, w zasadzie nie nadawał się do użytku. W ciągu kilku dni udało nam się załatwić nowy wózek i go jej przekazać. Będzie mogła teraz bez problemu poruszać się po domu - mówi Mateusz Giec. Kolejne zgłoszenia od osób, które marzą o wyjściu z domu wciąż napływają. Tylko w poniedziałek ratownicy odebrali sygnały od dwóch kolejnych seniorów. Osoby potrzebujące tego rodzaju pomocy mogą się kontaktować z Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu lub z Grupą Ratowniczą "Paramedic" pod numerem telefonu 609-156-997. Zobacz również: Białogard: Autem wjechał w pieszych, dwie osoby w szpitalu

