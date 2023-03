Wciąż są wolne miejsca na warsztaty "Jak wspierać nieśmiałe dziecko?", które odbędą się we wtorek Centrum Inicjatyw Rodzinnych, przy al. Wojska Polskiego 51 w Szczecinie. Spotkanie poprowadzi Centrum Pozytywnego Rodzicielstwa Emilii Michaluk.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Widzisz, że Twoje dziecko szybko wycofuje się z nowych aktywności, często słyszysz od niego: "Ja nie umiem, nie nadaję się do tego, Ty to zrób", martwisz się, że inne dzieci wiodą prym w towarzystwie, a Twoje stoi na uboczu i trzyma Cię za nogę, czujesz, że Twoje dziecko traci na tym, że wstydzi się innych lub boi się tego co nowe? - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Jak informują organizatorzy, spotkanie jest dla rodziców, którzy chcą "zrozumieć swoje dziecko; wzmocnić jego mięsień samodzielności i odwagi; sprawić żeby wzrastało w poczuciu otwartości i bezpieczeństwa".

Spotkanie poprowadzi Centrum Pozytywnego Rodzicielstwa Emilii Michaluk - Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny.

Warsztaty odbędą się we wtorek, 7 marca, początek o godzinie 16 (czas trwania: około 1,5 godziny).

Aby wziąć udział w warsztatach niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja miejsca zgłoszona poprzez pocztę elektroniczną rodzina@szczecin.eu, telefonicznie pod numerem 570 780 040 lub osobiście w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy Al. Wojska Polskiego 51 w Szczecinie - informują organizatorzy.