Grupa PGE głównym Sponsorem Hugonacademy

Marzenia są po to, żeby je spełniać! Z takiego założenia mogą wychodzić młodzi i utalentowani uczniowie PGE Hugonacademy. To wyjątkowa akademia squasha, w której dzieci oraz młodzież szlifują swoje umiejętności, by następnie zajmować czołowe miejsca w ważnych, międzynarodowych imprezach sportowych. PGE Polska Grupa Energetyczna została partnerem strategicznym placówki.

Akademia squasha w Szczecinie

Znane powiedzenie mówi, że "w zdrowym ciele - zdrowy duch". Nie ulega wątpliwości, że aktywność fizyczna jest jednym z ważniejszych elementów odpowiadających za nasze zdrowie oraz samopoczucie. Sport sprawia, że człowiek dba zarówno o rozwój swojego ciała, jak i umysłu. Nic więc dziwnego, że rodzice zapisują swoje pociechy na rozmaite kursy oraz treningi: wszystko po to, by wzbudzić w dzieciach miłość do aktywnego działania. Takie możliwości stwarza szczecińska Akademia Squasha PGE Hugonacademy. To szkoła, w której jej podopieczni - pod okiem najlepszych specjalistów - rozwijają swoją pasję właśnie do wspomnianej dyscypliny. Wspiera ich PGE Polska Grupa Energetyczna, która została partnerem strategicznym.

Najważniejsze osiągnięcia

Gra w squasha to dla wielu dyscyplina sportowa kojarząca się z relaksem i odpoczynkiem. Dla młodych i zdolnych uczniów PGE Hugonacademy to przede wszystkim ogrom pracy włożony w treningi, ale też piękna radość z licznych zwycięstw. O tym, że utalentowani sportowcy mają się czym chwalić, świadczyć może podsumowanie ostatnich miesięcy. W obecnym sezonie młodzi zawodnicy PGE Hugonacademy brali udział w wielu turniejach europejskich, które odbywały się w: Szwecji, Czechach, Francji, Łotwie i Polsce. Złote medale z Malmo i Rygi, srebro z Pragi oraz brąz z Lille i Pragi: takie trofea zawodnicy przywieźli ze wspomnianych podróży. Mało tego - zdobyli również: brązowy medal Mistrzostw Europy, drużynowe złoto Mistrzostw Polski Juniorów, indywidualne złoto Mistrzostw Polski Juniorów oraz złoto z drużynowego turnieju LVK. Warto podkreślić również, że młodzi squashyści i squashystki wielokrotnie stawali na podium w zawodach krajowych.

Wszystko to dzięki miłości do sportu, a także dzięki wsparciu osób i instytucji dbających o talent dzieci i młodzieży. PGE wspiera PGE Hugonacademy w ramach programu PGE Junior. Oprócz tego Akademia od dwóch sezonów jest wspierana przez Białą Szufladę - Gabinety Stomatologiczne i Lekarskie Bołzan i Dziuban.

"Sukces" i "rozwój" - to hasła, które często idą ze sobą w parze. Dodając do tego zamiłowanie do sportu, "ducha walki" i wsparcie udzielane przez entuzjastów, otrzymujemy wyjątkowe połączenie, dzięki któremu młodzi i zdolni sportowcy mogą realizować swoje pasje. Oby takich inicjatyw było jak najwięcej!

Autorka: Sabina Obajtek