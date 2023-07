Kamil Grosicki podpisał nowy kontrakt z Pogonią Szczecin. Klub poinformował, że nowa umowa skrzydłowego będzie obowiązywać do końca czerwca 2026 roku.

Kamil Grosicki chce zakończyć karierę w Pogoni Szczecin / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po występach we francuskim Stade Rennais, Hull City i West Bromwich Albion Grosicki w 2021 roku wrócić do Polski. Od tego czasu w Pogoni Szczecin zaliczył 67 występów, zdobył 22 gole i zaliczył 17 asyst. O tym, jak udany jest dla Grosickiego powrót do kraju, najlepiej świadczy fakt, że w ubiegłym sezonie skrzydłowy został uznany za najlepszego piłkarza PKO BP Ekstraklasy. Nagrody najlepszego zawodnika sezonu otrzymał też w grupie.

We wtorek Portowcy poinformowali, że Grosicki będzie związany z Pogonią na dłużej. Kamil mimo ciekawych propozycji z ciepłych krajów, gdzie teraz jest "boom" na takich zawodników jak on, przedłużył kontrakt i zostanie z nami na następne 3 lata. To jest ambasador klubu nie tylko w szatni, ale przede wszystkim na boisku. Chciałem Ci podziękować Kamilu, że zostajesz z nami na kolejne lata, i nieustannie pokazujesz, jak ważna dla Ciebie jest Pogoń Szczecin - powiedział na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej dyrektor pionu sportowego Pogoni Szczecin, Dariusz Adamczuk.

Chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem kapitanem mojego ukochanego klubu. Z tego miejsca pragnę podziękować za zaufanie Dariuszowi Adamczukowi i Jarosławowi Mroczkowi. To piękna sprawa, że będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy - podkreślał Grosicki.