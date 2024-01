Elektrociepłownia na szczecińskich Pomorzanach wznowiła pracę. Dzisiaj rano uruchomiony został blok, który przez ostatnie dni był wyłączony z powodu awarii.

/ Marcin Bielecki / PAP

Powodem awarii, do której doszło w czwartek, było uszkodzenie rury wewnątrz instalacji kotła.

Elektrociepłownia Pomorzany od godz. 9 dostarcza ciepło do sieci miejskiej Szczecina. Zgodnie z zapowiedziami, ekipy techniczne usunęły awarię, blok B został zsynchronizowany z siecią i obecnie pracuje normalnie - przekazał w niedzielę dyrektor ds. komunikacji z PGE Polskiej Grupy Energetycznej -Artur Michniewicz

Jak informuje reporterka RMF FM, sytuacja ma wrócić do normy w ciągu kilku godzin. Wraz ze wzrostem mocy dostarczanej przez elektrociepłownię Pomorzany, ograniczana będzie stopniowo praca rezerwowych źródeł ciepła.

Na szczęście skutki usterki na Pomorzanach były dla mieszkańców albo mało, albo wcale nieodczuwalne. Nie było przerw ani w dostawach ogrzewania, ani ciepłej wody.

Teraz może jednak pojawić się niedogodność, określana przez ciepłowników mianem "zimnego korka". Można to porównać do sytuacji, gdy odkręcamy kran z ciepłą wodą i przez chwilę leci zimna. Według zapewnień SEC ewentualna przerwa w dostępnie do ogrzewania potrwa kilkanaście minut.