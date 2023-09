Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed oszustami działającymi w mediach społecznościowych. Cyberprzestępcy wyłudzają poświadczenia logowania do kont Facebook.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Cyberprzestępcy wyłudzają poświadczenia logowania do kont Facebook. Informują użytkowników o konieczności podjęcia działań, a w rzeczywistości przekierowują na fałszywą stronę. Wykorzystują posty, w których oznaczają wiele fanpage’ów" - poinformował we wpisie na X (dawniej Twitter) Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego KNF. Dodał, że konta w rękach cyberprzestępców mogą prowadzić do kradzieży środków.

"Bądźcie czujni i ostrzeżcie znajomych" - zaapelowano we wpisie.