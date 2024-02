Kolejne odkrycie archeologiczne w Kamieniu Pomorskim. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej przekazało, że trakcie przebudowy dróg w mieście natrafiono na średniowieczny trakt. Niedawno instytucja informowała także o odnalezieniu renesansowej srebrnej monety Albrechta Hohenzollerna.

Odkrycia dokonano w Kamieniu Pomorskim pod asfaltową drogą - ulicą Adama Mickiewicza. Jak wyjaśnia Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, na głębokości 80 do 100 cm od obecnego poziomu ulicy natrafiono na warstwę mierzwy (zgnieciona słoma używana na ściółkę dla bydła) o grubości 100 cm. Według archeologów, wszystko wskazuje na to, że jest to pozostałość średniowiecznego traktu prowadzącego do miasta.

"W warstwie natrafiono na faszynę (element budowlany składający się z m.in. pędów wikliny czy gałęzi drzew liściastych - przyp. red.), fragmenty kości zwierzęcych i fragment ceramiki datowanej na okres wczesnego średniowiecza. Wykop o wymiarach 3x3 metra i głębokości dochodzącej do 2,4 metry. Poniżej warstwy mierzwy znajduje się warstwa calcu, materiału gliniasto-piaszczystego" - szczegółowo informuje Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Kamień Pomorski ma szczęście do odkryć archeologicznych

To już kolejne odkrycie archeologiczne na terenie miasta. Około 2 tyg. temu w trakcie prac porządkowych na cmentarzu wojennym odnaleziono renesansową srebrną monetę Albrechta Hohenzollerna.

Do tej pory w zbiorach Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej był tylko jeden tego rodzaju zabytek - powiedział dyrektor placówki, archeolog Grzegorz Kurka.

Jest to moneta bardzo rzadka w północnej części Pomorza Zachodniego. Została najprawdopodobniej zagubiona w XVI wieku. Mógł zgubić ją mieszkaniec Kamienia Pomorskiego lub osoba przyjezdna. Na fakt, że jest to zguba wskazuje miejsce jej znalezienia - przy drodze z Kamienia w kierunku Szczecina. W XVI wieku też była tu droga - zrelacjonował Kurka.

Zaledwie dwa dni temu w czasie prac ziemnych na ulicy Obrońców Warszawy natrafiono z kolei na relikty zasypanej fosy, przebiegającej pierwotnie po stronie wschodniej Osiedla Katedralnego.